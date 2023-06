Rimane con la gamba incastrata nella scala mobile e i medici gliela amputano. Scene splatter all’aeroporto Don Mueang di Bangkok in Thailandia dove una turista è inciampata nella sua valigia ed è finita con la gamba infilata nel tapis roulant. La 57enne si trovava al terminal 2 dell’aeroporto. La gamba sinistra della donna è stata trascinata nello spazio laterale della scala mobile e in pochi istanti, come riporta il Daily Mail, il macchinario “le ha strappato il muscolo, il tendine e l’osso dell’arto”. A nulla sono valsi i tentativi di azionare il pulsante di emergenza per bloccare la scala mobile. I medici accorsi sul posto sono stati costretti ad amputare la gamba sinistra della povera turista sopra il ginocchio.