Sono stati paparazzati dai fotografi di Chi a Formentera durante una giornata all’insegna del romanticismo: stiamo parlando di Max Biaggi e della sua nuova compagna, la ballerina napoletana 23enne Virginia De Masi.

L’ex campione di MotoGp, che vanta quattro titoli mondiali 250 e due in Superbike, ha concluso la relazione con la modella Francesca Semenza durata cinque anni e lo scorso 26 giugno ha spento 52 candeline. Con la nuova compagna ci sono ben trent’anni di differenza, ma non sembra essere un problema per Biaggi, che non aggira gli obiettivi dei fotografi e si lascia andare a pubbliche effusioni con la ballerina. La coppia è poi stata pizzicata mentre cenava al Can Carlo, uno dei ristoranti più frequentati di Formentera.

Lo sportivo per lungo tempo è stato il compagno della cantante Bianca Atzei: prima di lei era convolato a nozze con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, che lo ha reso padre di due figli. Nella sua lunga carriera di tombeur de femmes annovera conquiste come Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Adriana Volpe, Valentina Pace e Anna Falchi.