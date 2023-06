Truffata nel giorno del suo compleanno. Laura Efrikian, 83 anni, prima moglie di Gianni Morandi, mamma di Marianna e Marco e nonna di Jacopo ha raccontato al Corriere della Sera di come il 14 giugno “verso le 3 di pomeriggio” quando “la mia amica-segretaria Arianna non c’è e gli sciagurati lo sapevano, devono avermi spiato” è stata truffata . Cosa è accaduto? “Suona il telefono fisso. Rispondo. E riconosco la voce concitata di mio nipote Jacopo: ‘Nonna, papà è nei guai, devi aiutarci, per favore, ora ti spiego ma fai in fretta!’. Non era lui, ora lo so, ma un attore con la voce contraffatta, ormai le clonano, sono abilissimi, poi me l’hanno spiegato. Mi farfuglia che Marco aveva comprato un costoso macchinario per i concerti, ma il bonifico con cui lo aveva pagato non era arrivato. Che i titolari erano furiosi, pretendevano i soldi e stavano trattenendo mio figlio nei loro uffici, minacciando di portarlo dai carabinieri per la denuncia”. Il racconto è concitato e drammatico, perché dà conto di come persone di una certa età ma non solo vengano raggirate: “(…) Quello che credevo Jacopo insisteva: ‘Nonna, aiutaci, papà dice che in casa hai dei contanti. Tra poco viene da te una persona a ritirarli, dagli tutto quello che trovi, ti supplico, così lo lasciano andare’. Sembrava terrorizzato”. Ed Efrikian ha aperto a “un ragazzo di colore. Ha parlato pochissimo. Mi ha chiesto i soldi” e gli ha dato i 5 mila euro che aveva in casa. Con l’aiuto di una vicina è riuscita, non senza altre difficoltà, a fare denuncia: “Mi sono sentita mortificata, presa in giro. Di colpo vecchia, inutile, rimbambita, anche se non lo sono affatto. Triste. Succede a tanti, ma non mi consola. Poi dopo è prevalsa la rabbia: se lo avessi avuto tra le mani, quel tipo, lo avrei sbattuto al muro”.