Nell’universo di TikTok (ma non solo) è conosciuta come la “Prof del corsivo“, un linguaggio (?) che ha “inventato” lei e che è diventato virale in pochissimo tempo tra i giovanissimi. Sono passati solo pochi mesi da quando la sua popolarità è esplosa ma la 20enne Elisa Esposito non regge più la pressione della ribalta. E così ha deciso di lasciare proprio la piattaforma che l’ha resa celebre: “Ho deciso di prendermi una pausa“, ha spiegato l’influencer in un video, postato proprio su TikTok, spiegando di voler abbandonare il social per sbarcare su un’altra piattaforma. Il proposito è nato dal fatto che nell’ultimo periodo la ragazza è stata “presa di mira” dalla piattaforma, che ha spesso eliminato e bannato i video della 20enne: “Io ho perso il mio profilo TikTok circa nove volte e so già che le persone saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: cioè vedere il fallimento della vita degli altri. Da oggi mi trasferisco su Youtube“, ha dichiarato amareggiata la Esposito.

Per la creator infatti, quello su TikTok è un vero e proprio lavoro, e la perdita ripetuta del profilo può causarle diverse perdite economiche, oltre a provocarle una buona dose di stress. “Questo perché su TikTok sono in Shadow ban, – ha aggiunto la ragazza – cioè quando la piattaforma restringe la visibilità del proprio profilo o dei contenuti che si pubblicano. L’algoritmo di TikTok in questo periodo fa schifo. Ammetto che per questa cosa sono stressata e ogni giorno ho attacchi di pianto e di rabbia. Tutto questo perché io con i social ci lavoro e non è normale che accada tutto questo. Se ci saranno commenti negativi al mio video li bloccherò tutti perché non ho più voglia di leggere queste cose. Sono arrivata al limite della sopportazione. Per questo ho deciso di prendermi alcuni giorni di pausa dai social in generale”, ha concluso la ventenne.