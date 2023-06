Timothy Southern, 53 anni, originario delle Midlands, si trovava in Giamaica assieme ai suoi figli, a sua sorella e ad altri membri della famiglia per trascorrere una vacanza nel maggio 2022. E Southern è morto proprio nell’isola caraibica, dopo aver deciso di fare una “sfida alcolica” con una connazionale conosciuta nel resort dove alloggiava, il Royal Decameron Club Caribbean di Saint Ann. Secondo un’inchiesta riportata dal Birmingham Live, il 53enne ha deciso di bere tutti e 21 i cocktail del menù del bar della piscina. Una volta finita la “challenge” è andato in camera sua dove un parente lo ha trovato in fin di vita: “Emetteva uno strano gorgoglio. Appena l’ho girato di fianco ha vomitato. Io lo chiamavo ma senza ottenere risposta”, il racconto. E ancora: “Quando è arrivata l’infermiera ho chiesto se fosse già stata chiamata un’ambulanza ma lei ha risposto di no, ha cercato di sentirgli il battito ma senza successo. Mi sono alterato e le ho detto di iniziare la rianimazione cardiopolmonare invece di stare inerme”. L’amara conclusione: “Gli ha fatto solo delle compressioni toraciche. Forse se avesse saputo cosa stava facendo Timothy sarebbe ancora vivo. Il trattamento che ha ricevuto è stato disgustoso“. Secondo le analisi dell’anatomopatologo la morte è stata causata da una “gastroenterite acuta dovuta al consumo di alcol“. Il 53enne aveva bevuto birra e brady prima di affrontare la sfida alcolica.