“Apriamo una piccola parentesi su Gerry Scotti. Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ma ci continui ad insultare”, queste le parole con cui Fedez ha esordito nel suo podcast contro il volto Mediaset.

Un discorso affrontato nell’ultima puntata, con protagonista Morgan, con tanto di rilancio di un video realizzato dal conduttore sul suo profilo TikTok. Scotti alle prese con una pianta prendeva in giro il contentitore web dopo la querelle social tra Fedez e Luis Sal: “E’ brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”, aveva scherzato il presentatore pavese.

Una gag che Fedez non ha apprezzato e ha cercato di spiegarsi quello che identifica come astio: “Ha come del livore. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima. Io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler. Non sapevo chi fosse Strehler. Da lì ha fatto un’intervista dove mi ha dato dell’ignorante. Tra parentesi, il giorno in cui dissi questa cosa qua, le ricerche su Strehler, su Google, si impennarono, quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler”, ha concluso il cantante. In suo sostegno il nuovo conduttore Davide Marra che ha sostenuto che “palesare la proprio ignoranza a volte è salvifico”.