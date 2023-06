Il 24 giugno Milano ha visto esibirsi, in occasione degli I-Days, diversi degli artisti più titolati e apprezzati al mondo come Florence and The Machine, i Fast Animals and Slow Kids e gli Interpol. Tra questi anche Paolo Nutini che, però, durante la sua esibizione, si è visto costretto ad interrompere una delle sue canzoni più note e apprezzate, Iron Sky. Cosa è successo? Tra il pubblico, proprio in una delle zone più vicina al palco, un fan ha avuto un malore.

Accortosi di un movimento strano che aveva tutta l’aria di essere un segnale di un probabile malore, il cantante scozzese prima del secondo ritornello ha stoppato la canzone. In un primo momento, il pubblico non ha capito cosa stesse succedendo e ha interpretato il gesto come se Nutini volesse dar voce al coro dei fan. Invece, subito dopo il cantante ha dato l’ordine alla band di smettere di suonare. Al che, il pubblico si è subito chiesto cosa stesse accadendo, fin quando non è arrivata la spiegazione dello stesso artista che ha reso noto che c’era una persona che stava male. “Non so cosa debba fare“, si è scusato Nutini imbarazzato. Per fortuna, come hanno riferito gli uomini della Croce Rossa, le conduzioni dell’uomo non erano gravi ed è stato trasferito all’ospedale più vicino in codice verde, come molti altri durante la serata. Risolta l’emergenza, accompagnati da applausi ancora più corposi, Nutini e la band hanno ripreso da dove si erano interrotti.