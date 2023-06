Era il 18 maggio scorso quando il piccolo Michele, 4 anni, veniva operato al Gaslini di Genova per risolvere i problemi motori che aveva accusato in seguito alla reazione avversa ad un farmaco che gli era stato somministrato durante una vacanza in Egitto. Un intervento delicato, fortunatamente riuscito al meglio, tanto che ogni giorno che passa il bimbo migliora sempre più. È la mamma Paola Caruso a condividere sui social i suoi progressi, tenendo aggiornati i fan sulle sue condizioni. Tuttavia, ora che il bambino sembra stare meglio, gli haters hanno fatto la loro comparsa.

Tra i tanti commenti di persone felici di vedere Michele camminare da solo, compaiono infatti anche quelli di chi insinua subbi sulla veridicità della storia: “Bho ….io sempre più incredula su questa storia… non si è mai visto il bimbo con un tutore ed ora cammina pure da solo al mare, in Liguria, e tra l’altro le spiagge non sono fatte di sabbia quindi avrebbe più problemi a camminare”, ha scritto un utente. L’ex Bonas, però, non sta zitta e con educazione spiega: “Cammina con il tutore ancora purtroppo… ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti”.