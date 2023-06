Il 12 marzo scorso a Verissimo Paola Caruso aveva parlato del dolore per i problemi di salute del figlio Michele, 4 anni. Il bimbo, dopo l’iniezione di un farmaco, rivelatosi poi tossico, aveva perso l’uso della gamba e rischiava di non poter più camminare. La sua storia, da subito, è entrata nel cuore della gente che in questi mesi le sono stati accanto con messaggi di incoraggiamento. E l’ex bonas di Avanti Un Altro, da canto suo, ha sempre aggiornato i followers sulle condizioni e miglioramenti di Michele. Dopo il delicato intervento – eseguito lo scorso 18 maggio all’Ospedale Gaslini di Genova – mamma e figlio si erano mostrati insieme, in piedi uno a fianco all’altro con la scritta: “La strada è lunga….ma insieme ce la faremo”.

E adesso Paola Caruso ha voluto condividere la gioia immensa provata nel vedere il suo bimbo che torna a camminare: le ultime pubblicazioni mostrano Michele camminare da solo, sorridente. E lui stesso, su uno schermo che raffigura un cielo pieno di nuvole, rivolto alla mamma, esclama: “Guarda sto volando“. E in un altro post l’influencer scrive: “L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia…..e mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita …..perché siamo io e te”.