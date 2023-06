Rocco Siffredi e Maria Sofia Federico la telenovela continua. La 18enne che nonostante il parere contrario dei genitori ha voluto partecipate con entusiasmo all’Academy del porno del celebre pornoattore è di nuovo al centro del chiacchiericcio social per via di un paio di video che la ritraggono in estasi a compiere gli esercizi propedeutici della scuola del porno. Il primo video riguarda il gioco della sedia. Molti lettori se lo ricorderanno. Appena finisce la musica che si sta ascoltando bisogna sedersi sulle sedie che non sono mai un numero pari rispetto ai partecipanti. La variante hot dell’Academy è che in piedi in attesa dello stop alla musica ci sono solo ragazze, mentre a sedere solo uomini. Tra questi anche Siffredi.

E a forza di stop and go della musica ad un certo punto Maria Sofia per non venire eliminata si è tuffata su Rocco seduto libero libero. Stranamente le critiche social hanno riguardato la questione anagrafica: “Che vergogna, è solo una bambina”. “Da ricordare che lei ha 18 anni e lui 60…senza parole”, “Tutti a parlare di Maria Sofia ma vogliamo parlare di lui?”. Infine gira, e viene commentato a mille, il video di presentazione della ragazza all’Academy per diventare pornostar. Federico parla a ruota libera, Siffredi le mette una mano davanti alla bocca per zittirla, ma è una “collega” di Maria Sofia a calare l’asso: “Dì la verità… avresti preferito essere zittita in un altro modo”.