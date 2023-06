Lorella Cuccarini, in questi giorni in vacanza, si sta godendo il caldo e il sole della Sardegna. E proprio dall’oasi di Bidderosa la conduttrice, con il suo splendido fisico allenato, si è mostra in bikini con il mare sullo sfondo. Scattata dalla figlia Chiara Capitta e poi pubblicata su Instagram, la foto ha subito riscosso grande successo. E a commentare non sono solo i fan ma anche la collega Arisa che ha scritto: “Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti”.

Il post della cantante ha fatto il pieno di like e Lorella ha deciso di risponderle: “La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto“. Parole sincere le loro, che hanno messo in evidenza come gli screzi avuti durante Amici 22 si siano limitati solamente al contesto televisivo.