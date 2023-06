Il principe Harry e Meghan Markle pronti al distacco definitivo dalla Royal family. Dopo il flop del podcast e l’ira di Spotify e i rumors su un’imminente divorzio, arriva la notizia della loro decisione di voler cambiare cognome. A sostenerlo è il royal watcher Tom Bower, autore di Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors. Quale sarà il cognome? Spencer.

I duchi di Sussex, quindi, starebbero abbandonando – sembra che abbiano già discusso con le autorità britanniche riguardo le implicazioni della scelta – lo storico cognome Windsor, da oltre un secolo legato ai reali, per quello di Lady Diana. D’altronde, essere considerata la nuova Lady D. “è sempre stato l’obiettivo principale di Meghan Markle”, ha sottolineato Bower. Poi aggiunge e conclude: “Diana è sempre la passione di Meghan e un’ossessione per Harry. E considerando il silenzio degli ultimi tempi a Montecito, è chiaro che i Sussex si stanno preparando per qualcosa di grosso”.