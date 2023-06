Il suo nuovo film, Tic Toc uscirà nelle sale l’8 giugno, e sarà una commedia che scandaglia il mondo dei social: stiamo parlando di Eva Henger, che in occasione del lancio della pellicola ha parlato del momento che sta vivendo e ha ripercorso anche la sua carriera, raccontandosi a Libero. “È stata un’esperienza fantastica. Un film corale con molti volti noti e tantissimi TikToker“. E visto che la pellicola si sofferma proprio sul mondo dei social network, la Henger, che ha alle spalle una lunga esperienza nel mondo dell’intrattenimento per adulti, ha risposto ad alcune domande su OnlyFans: “Io non sono iscritta. Non ho mai navigato. Ne parlo con amiche mie che sono su OnlyFans. Spero ci sia un filtro per i minorenni. Poi ogni persona è libera di fare quello che vuole. Non condanno. Evidentemente c’è una grande richiesta. Ci sono persone che hanno bisogno di questo tipo di servizio e persone che si prestano. Alcuni lo fanno per necessità economiche, altri per sfogarsi come in un gioco mentale. OnlyFans è un po’ figlio o nipote delle linee telefoniche erotiche di una volta”. A proposito dell’industria di film hard: “È stata una parte della mia vita. Un periodo, quello dei film porno, davvero molto breve perché non mi è piaciuto e mi sono orientato verso altri tipi spettacoli come il burlesque e lo spogliarello che mi sono piaciuti molto di più. Adesso sono quasi vent’anni che non faccio più nemmeno quegli spettacoli. È stato un bel periodo per la libertà. Erano altri tempi. Era anche una provocazione e nei locali c’era sempre la fila fino a fuori. Adesso spogliarsi è diventato abbastanza normale. Non fa più notizia. E i locali quando va bene sono pieni a metà”. Quando si tratta di pornografia poi, il nome di Rocco Siffredi non può mancare: “Non ho fatto sesso con lui. Sul set con lui ho fatto solo la figurante ma poi l’ho conosciuto benissimo. Prima di lui conobbi sua moglie Rosa in un concorso di bellezza. Abbiamo iniziato insieme a fare le modelle. Poi la ritrovai in Italia come fidanzata di Rocco”.