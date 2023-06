Dopo Alessia Marcuzzi, Diletta Leotta ha chiamato Ilaria D’Amico come ospite della seconda puntata del suo podcast Mamma Dilettante. Durante la conversazione, le due conduttrici hanno trattato temi delicati quali il sentirsi in colpa verso tutto e tutti ma anche il modo in cui i figli condizionano la vita. Tuttavia, negli ultimi minuti del format, ecco arrivare una boccia con dei bigliettini rosa che contengono domande scomode. Cosa ha pescato la D’Amico? “Sesso in gravidanza, sì o no”. Domanda che ha fatto ridere immediatamente entrambe le donne e ha conquistato la simpatia dei fan: “Brava Ila, hai preso la migliore!”, ha esclamato subito Diletta alla vista del biglietto.

“Certo! Ma stiamo scherzando?”, la risposta immediata della giornalista. A questo punto, stupita dalla sicurezza dell’intervistata, la giornalista sportiva ha rivelato di non essere in una fase “wow”. Prontamente Ilaria D’Amico è intervenuta per rassicurarla: “Anche quello rispetta il tuo corpo, le tue sensazioni”. E poi: “Aiuta anche a partorire, non c’è niente che faccia dire ‘no’. Per me è un grandissimo sì, però assecondando quello che sente la mamma”