Un’implosione è la causa della distruzione del sottomarino Titan. E adesso, mentre continuano le ricerche che stanno portando a galla i detriti del batiscafo, è il momento delle dolorose parole dei familiari delle cinque persone che hanno perso la vita. Così arriva il ricordo della famiglia del 58enne pilota e imprenditore Hamish Harding: “Un padre devoto che ha vissuto la sua vita per la sua famiglia, i suoi affari e per la prossima avventura. E, se possiamo trarre una piccola consolazione da questa tragedia, è che l‘abbiamo perso mentre faceva ciò che amava“.

Anche la società Action Aviation, fondata da Harding, ha voluto ricordarlo: “Unico nel suo genere, lascerà un vuoto nelle nostre vite che non potrà mai essere colmato. Sappiamo che Hamish sarebbe stato immensamente orgoglioso di vedere come nazioni, esperti, colleghi del settore e amici si sono riuniti per la ricerca e porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti per tutti i loro sforzi. Siamo uniti nel dolore con le altre famiglie che hanno perso i loro cari“.

“A nome della famiglia Harding e di Action Aviation, vorremmo cortesemente richiedere la privacy in questo momento incredibilmente difficile”.