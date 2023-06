Gerry Scotti e la “stoccata” a Fedez e Luis Sal. Sta facendo il giro del web questo video pubblicato nelle scorse ore dal conduttore sul suo profilo TikTok in cui, con l’inconfondibile ironia, commenta le recenti vicissitudini che hanno portato il rapper marito di Chiara Ferragni e lo youtuber a porre fine al loro sodalizio professionale. E, di conseguenza, alla fine del loro podcast Muschio Selvaggio. “Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del ‘muschio selvaggio‘”, dice Gerry Scotti con fare sconsolato davanti a una pianta in un vaso. “Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”, aggiunge. E, nella didascalia del post, cita l’ormai iconica frase di Luis Sal: “Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)”.