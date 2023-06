Damiano dei Maneskin ha una nuova fiamma? No, non si tratterebbe della modella Martina Taglienti, con la quale era stato avvistato baciarsi in discoteca, gesto che ha “denotato” la fine della storia con Gioria Soleri. Alcuni profili fan della band, vedi Maneskin_best_fan, hanno notato che il “poco più che ventenne” leader del gruppo ha qualcosa in comune con una ex pornostar oggi attrice (ha avuto una parte anche in Euphoria), dj e produttrice Jessie Andrews. Cosa? Un hotel.

Ora, sappiamo bene che il gossip è vivo e vegeto da tempi immemori ma con i social le congetture e i pettegolezzi si moltiplicano e dunque sappiamo anche grazie al meticoloso lavoro di account “pettegoli” (@veryinutilipeople) che i due sono a Milano che postano foto da stanze uguali. O dalla stessa stanza? God save the gosoprattutto