Prima partecipazione a Il Collegio, poi il boom sui social e infine l’apertura, a febbraio 2023, di un profilo su OnlyFans. Maria Sofia Federico, 18 anni compiuti a gennaio ed ex volto dello show di Rai 2, ha deciso di cambiare vita e lavorare nel mondo del porno, anche contro la volontà dei genitori. Uno dei suoi sogni è diventare una regista di film a luci rosse e, pochi giorni fa, ha annunciato la sua ammissione alla “Rocco Siffredi Academy”. Il gossip, si sa, corre veloce. La notizia è subito rimbalzata online ed è giunta alle orecchie del professor Andrea Maggi, docente di italiano della ragazza durante il programma.

L’insegnante, uno dei più amati e, al contempo, temuti della scuola di Rai 2, ha affidato a Instagram un commento sulla scelta di Federico: “Cosa ne penso? Non seguo OF, ho una dignità da mantenere e altre cose più interessanti da fare”, ha affermato. Poi, sulle recenti dichiarazioni della 18enne (“Vado da Rocco Siffredi perché voglio accrescere il mio bagaglio culturale”) si è esposto senza peli sulla lingua: “Avrebbe potuto anche fare del volontariato in Africa. Avrebbe fatto del bene. Ma non le avrebbe dato la stessa visibilità. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Non è la prima volta che Maggi interviene su argomenti legati al sapere della generazione Z. In una vecchia intervista al settimanale Oggi, infatti, si era detto preoccupato del cattivo uso di internet tra i giovani: “I ragazzi non ricordano nulla perché delegano tutta la conoscenza al web. E diventano poco curiosi, apatici, vivono in un mondo sempre più piccolo. Io faccio ancora imparare le poesie a memoria, ma ogni volta è un dramma – aveva spiegato –. Insegno in Friuli-Venezia Giulia e rimango sconvolto quando, parlando della Prima Guerra Mondiale, chiedo agli studenti dov’è il fiume Isonzo: nessuno lo sa. Eppure, si trova nella loro regione”.

LA RISPOSTA DI MARIA SOFIA FEDERICO – A stretto giro è arrivata la replica di Maria Sofia Federico. Attraverso alcune storie Instagram, la ragazza ha detto la sua sulle possibilità di avere visibilità: “Anche la persona che me lo ha scritto avrebbe potuto fare il professore solo fuori dalle telecamere, ma ha deciso di portare i messaggi positivi anche in televisione e questo non c’è nulla di male”, ha sottolineato in riferimento alle accuse dell’insegnante. Sul proprio lavoro e sui contenuti che pubblica online, poi: “Ci tengo a precisare che frequentare queste piattaforme non è correlato in alcun modo la perdita della dignità e anzi, credo che esprimere il pensiero contrario sia ingiustamente umiliante nei confronti di chi vive la propria attività anche in questo modo”, ha esordito. E ancora: “Non è valido giudicare i gusti degli individui (…). In conclusione, spero di guadagnare tantissimi soldi, così da poter donare palate di denaro per i rifugi per animali e continuare a fare la spesa 100% plantbased ad ogni persona che me lo chiederà”.