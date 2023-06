Gianni Sperti il 12 aprile scorso ha compiuto 50 anni, ma la festa si è svolta solo nella serata di sabato 17 giugno. Nella location di lusso di Pozzuoli però, un dettaglio non è sfuggito ai fan. Tra i moltissimi vip, accorsi per festeggiare il ballerino e opinionista di Uomini e Donne, anche due ex tronisti molto amati dal pubblico. Accompagnati dalle coppie storiche del programma, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, mano nella mano hanno fatto il loro ingresso Luca Salatino e Matteo Ranieri.

E qui, arrivati dopo aver fatto Roma-Napoli su una Smart priva di aria condizionata, il tutto testimoniato con scenette simpatiche sui social, si sono presentati come vera coppia spiazzando i fan. “Neanche durante il trono di Uomini e Donne eravamo così eleganti”, hanno scherzato i due. Per poi aggiungere: “Siamo noi la coppia migliore“. La reazione dei fan? Li adorano e per questo preferiscono vederli insieme piuttosto che in compagnia di fidanzate o corteggiatrici che li fanno soffrire, come in passato. I due, in realtà, sono uniti da una profonda amicizia e ultimamente, tornati apparentemente single, si sono mostrati spesso insieme. Tant’è che prima di raggiungere la festa erano in vacanza insieme a Rapallo, Liguria.