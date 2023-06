“Ora posso annunciarvelo, sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa”. A parlare così è Mariasofia Federico un’ex concorrente-allieva della trasmissione di RaiDue Il Collegio. Federico spiega che l’incontro con il re del porno sarà un modo per “accrescere il bagaglio culturale” ma soprattutto un’occasione per “sensibilizzare sul sex work, così da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della maggior parte della società”. Insomma, per l’influencer già attiva su OnlyFans il porno è attivismo. Una scelta, quella della 18enne, che il papà Luca Federico ha commentato a La Zanzara: “Sia io che mia moglie non stiamo per nulla bene. Siamo collassati. Sapevamo fin da due anni fa, le potenzialità di Sofia e quanto lei fosse determinata. Non ce l’aspettavamo”. Federico racconta anche di come Rocco Siffredi abbia voluto parlargli: “Mia figlia mi ha parlato di questa opportunità, lei mi ha detto che Rocco Siffredi voleva la mia benedizione e gliel’ho negata, gli ho detto hai 18 anni decidi tu. Poi ho capito perché Rocco mi ha voluto incontrare (…) Lo reputo una persona corretta e mi ha detto se tu non sei d’accordo, io non prendo tua figlia”. Federico dice che dire sì è stato “scegliere il male minore… So dove sta Siffredi, so che è protetta. Se mia figlia, per ritorsione, non andava dal signor Siffredi, poteva fare qualcosa di peggiore e sarebbe stato anche peggio. Se gira delle scene hard? Non è che mi dà fastidio, mi strazia“. E anche la mamma di Mariasofia non l’ha presa bene: “Mia moglie ha detto a mia figlia ‘tu pensi di cambiare il mondo così? Questa è la vita che vuoi? Renditene conto perché tra due, tre, quattro anni potrai pentirtene. Come e quanto amavi la tua scelta universitaria di qualche mese fa, poi te ne sei pentita, potresti pentirti anche di questo'”.