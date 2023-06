“Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi in particolare è l’ultima dopo 26. Insomma, è diventata una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio per averci sempre accolti, ringrazio voi (Ingrid Muccitelli e Monica Setta, co-conduttrici) e questa squadra che ritroverò sempre in questo studio per I Fatti Vostri. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qui e di andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai”. Un addio nel quale il conduttore annuncia anche la sua prossima destinazione: lo vedremo alla conduzione de I Fatti Vostri. Stagione di buoni risultati di share ma anche di qualche diverbio, l’ultimo dei quali consumatosi in diretta la scorsa settimana proprio tra Timperi e Gianni Ippoliti durante l’ormai consueto appuntamento della rassegna stampa gossip.