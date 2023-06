Se c’è qualcosa di sicuro nel mondo del gossip è che non si butta via niente (vi viene in mente un famoso detto popolare?). Così si torna a parlare di Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin. Lui beccato con un’altra in discoteca, la coppia che scoppia, una serie di dichiarazioni incrociate tra i due. Ora, secondo i due esperti di gossip (già) Amedeo Venza e Deianira Marzano ripresi da Novella2000, ci sarebbe da integrare nella storia un nuovo pettegolezzo: “La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da MESI una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, tra l’altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dischirazioni, l’abbia pure mollata”. A quali dichiarazioni di lei si riferiscono i due? La cosa certa è che, a proposito di cosmetici, Soleri ha appena lanciato una linea sua (Neonude) in collaborazione con il brand italiano Mulac.