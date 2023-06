Tensione in diretta durante Uno Mattina in Famiglia. Il giornalista Gianni Ippoliti ha infatti abbandonato, nell’imbarazzo generale, lo studio mentre faceva la consueta rassegna stampa. Ma cosa è accaduto?

Ippoliti sta parlando della notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli quando inizia un botta e risposta con Tiberio Timperi che, forse indispettito da qualcosa, sembra sbuffare. Le telecamere non lo inquadrano ma è Ippoliti a notarlo: “Tiberio dimmi, ti vedo che sbuffi”. “No niente – risponde il conduttore – parliamo dopo, facciamo i conti dopo“. Ippoliti però insiste: “No dimmelo, siamo in diretta…parla. Stavolta non mi muovo”. Ippoliti quindi si avvicina a Timperi e prova a stemperare la situazione, facendogli “un bel massaggio” e continuando a chiedere il perché di quello sbuffo. Ma il conduttore è irremovibile. “Finisce qua”, dice ancora Timperi scatenando la reazione di Ippoliti che, indispettito, abbandona lo studio. Le colleghe di Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli provano a fermare il giornalista. Ma il danno è ormai fatto.

La regia cambia velocemente inquadratura, parte una musica alla “Stranger Things” e si passa velocemente al momento meteorologo, il colonnello Francesco Laurenzi, che conferma, a modo suo, il momento caos e ammette: “Scusate ho fatto una corsa per arrivare qua”.