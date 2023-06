Le pagine della cronaca rosa, in queste ore stanno vedendo come protagonista Paola Di Benedetto. Dopo la fine della sua relazione con Rkomi, si sono fatti sempre più insistenti i rumors di un ritorno di fiamma con il suo ex Federico Rossi. Ma a smentire le indiscrezioni ci pensa, niente meno che Fabrizio Corona. Con dei video pubblicati sulla sua pagina Telegram, l’ex re dei paparazzi ha spiegato che secondo lui la conduttrice avrebbe un flirt con il calciatore dell’Inter, Raoul Bellanova. E, come prova, ha pubblicato una clip in cui si può vedere il calciatore intento a baciare una ragazza mora che sembra proprio Paola. ““Nostro scoop esclusivo! – scrive sulla piattaforma Corona -. Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La ‘coppia’ dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano, la show girl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumor con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter – ha continuato Corona –. In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande in bocca al lupo per il nuovo amore”. La notizia ha fatto presto il giro del web ma al momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni in merito