Trovare l’inquilino perfetto per chi affitta i propri appartamenti è sempre un’impresa ardua, quasi impossibile. Così, una signora di Sacile (Friuli-Venezia Giulia) ha deciso di ricorre ai social fornendo un’identikit tanto semplice quanto esaustivo del proprio affittuario ideale. Con la frase: “Affitto appartamento a signora. No cani, no bambini“, il post pubblicato nel gruppo Sei di Sacile se il 13 giugno, non è passato inosservato e, come era prevedibile, ha aperto il dibattito. Un utente, indignato, sostiene: “Sembrano gli annunci per gli immigrati di un tempo”, un altro invece, giustamente, fa notare: “Signora le do una brutta notizia. Ci sono adulti che si comportano peggio dei bambini e sporcano più dei cani”. “Attenti a ciò che si scrive che arriva la denuncia”, afferma qualcun altro.

Contestazioni, le loro, però, che non hanno un fondamento giuridico. Infatti, come si apprende sul blog Cercoalloggio, l’annuncio riservato a donne sole è un grande classico e nessuna legge vieta ai proprietarie di imporre dei paletti da rispettare. In più, la scelta della signora Mara deriva per cause economiche, come lei stessa si preme a precisare nei commenti: “L’appartamento è completamente arredato. Un animale in casa o dei bambini troppo piccoli finirebbero per causare dei danni che non mi posso permettere“. E serafica conclude sentenziando: “Ognuno della roba sua fa quello che gli pare senza tanti commenti”. Per fortuna, tra le centinaia di accuse, anche qualche donna interessata c’è stata.