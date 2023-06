Dopo le indiscrezioni sull’imminente divorzio della marchesa Rose Hanbury, presunta amante del principe William, a causa dei continui litigi con il marito David Cholmondeley, da Buckingham Palace arriva una notizia che preoccupa i sudditi. Come riportano i tabloid britannici, sembrerebbe che il principe William e Kate Middleton stiano dormendo in camere separate. Un vero e proprio terremoto che ha portato il popolo inglese a temere che questo sia solo il primo indizio di un crisi matrimoniale che potrebbe culminare con la loro separazione. Tuttavia, le serie televisive ambientate a corte come The Crown e Bridgerton mettono in luce come questo dettaglio sia un’usanza che va avanti da molti decenni.

In realtà, però, si tratta di una delle tradizioni legate al protocollo di Corte: anche Re Carlo e la Regina Camilla, dopo l’incoronazione, hanno iniziato a dormire in appartamenti separati. Anche se possono, comunque, scegliere di dormire insieme in una delle stanze da letto messe a loro disposizione. Stesso discorso, quindi, anche per William e Kate. Certo, recentemente la stessa principessa del Galles aveva dichiarato di avere difficoltà a dormire a causa dello stress e della pressione legate al ruolo di consorte dell’erede al trono quindi, alla base della decisione di dormire separati potrebbe esserci anche la sua esigenza di tranquillità. E è poi, anche la regina Elisabetta dormiva in una stanza privata. E il suo matrimonio con il Filippo è durato più di 70 anni.