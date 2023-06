È il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Quando mancano poche ore all’inizio della cerimonia, trapela un dettaglio sulla bara con cui sarà sepolto. È stata infatti realizzata completamente a mano in prezioso legno di mogano, lo stesso impiegato per costruire le chitarre utilizzate da una leggenda della musica come Jimi Hendrix.

Opera dell’Art Funeral Italy, ebanisteria di Vidalengo, frazione di Caravaggio, in provincia di Bergamo: l’esclusiva bara è stata acquistata e inserita nel suo catalogo dall’agenzia funebre milanese che sta curando il funerale di Stato dell’ex Cavaliere.

“È un manufatto di pregio – ha dichiarato al Corriere della Sera Paolo Imeri, il titolare della ditta– realizzato con tavole di prezioso legno massello, dallo spessore di quattro centimetri, di mogano dell’Honduras. I pezzi non sono stati assemblati, perché si tratta di un unico legno che proviene dal tronco di un’unica enorme pianta. In questo modo, è garantita la continuità di vena o figurazioni, vera impronta digitale del legno. La stessa caratteristica si trova nel legno rigato usato per realizzare i moderni cruscotti delle auto di lusso“.

Per la lavorazione del prodotto sono stati necessari 15 giorni lavorativi: la bara è stata realizzata completamente a mano in tutti i suoi complementi, con lo stesso materiale che si utilizza per produrre appunto mobilio di lusso e strumenti musicali di qualità. “Il valore sta nella manifattura – ha proseguito il titolare dell’ebanisteria –, dunque nella bravura dell’artigiano, oltre che nel legno, datato qualche decennio, e dal colore rosso mogano con striature bruno intenso”.

Il mogano utilizzato per il feretro è stato inoltre essiccato naturalmente e non in forno. Ma le particolarità non finiscono qui: il modello esclusivo ideato per Berlusconi – che si chiama 23 Duomo – presenta un taglio con la parte della base svasata e non dritta, per essere il meno pesante possibile. Un altro elemento degno di nota è la differenza di colorazione tra il rosso mogano del legno e il rosso bruno della rigatura, contrasto che valorizza il materiale creando movimento. A completare il quadro poi la verniciatura trasparente, lucida sul coperchio e sui fianchi, satinata e opaca sulle cornici.