Nel 1700 i giovani aristocratici per ampliare le proprie conoscenze si mettevano in viaggio per l’Europa per il cosiddetto Grand Tour nei luoghi chiave delle antiche civiltà greche e romane. Oggi, sebbene questa tradizione non esista più, i luoghi ricchi di storia che facevano parte dell’itinerario continuano ad attrarre migliaia di turisti da tutto il mondo. E l’Italia resta una delle mete più apprezzate. Se Roma e Venezia sono diventate famose anche per i celebri film hollywoodiani, un’altra città, invece fa breccia nel cuore degli americani per la sua arte. Quale? Stiamo parlando di Firenze. Città che proprio nelle ultime ore, come riportano anche i principali tabloid di tutto il mondo, ha affascinato uno degli attori più apprezzati: Leonardo DiCaprio.

Insieme alla famiglia e all’amico Tobey Maguire (noto per il ruolo di Spiderman agli inizi del 2000), la star sta assaporando le meraviglie del nostro Paese. Dopo Amalfi arriva nella città del giglio, e qui, accompagnato da Paola D’Agostino, direttrice dei Musei del Bargello, l’attore di Titanic nella giornata del 13 giugno, si è lasciato incantare dalle Cappelle Medicee e dal Museo Nazionale del Bargello, appunto. Particolare interesse? Per le opere dei grandi artisti italiani come Michelangelo, Donatello, Giotto e Verrocchio oltre che per il mausoleo della famiglia granducale e il Bargello.

Per l’occasione ha indossato un look incredibilmente casual, da passare quasi inosservato tra la folla di turisti: pantaloni, t-shirt, scarpe da ginnastica e cappellino da baseball. Lo stesso outfit riproposto anche per la serata trascorsa in compagnia dell’amico Tobey, passeggiando per il centro storico di Firenze. Tra l’altro, proprio nello stesso giorno ha preso il via Pitti Uomo, l’iconica rassegna dedicata alla moda maschile che attira in città uno stuolo di vip.