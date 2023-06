Alzi la mano chi è mai venuto bene in una fototessera. Ecco, se la maggior parte delle persone resta puntualmente delusa dall’esito delle foto scomodamente scattate alle macchinette automatiche e poi apposte sui documenti, Alisha Marie, beauty influencer 30enne, ha avuto il problema opposto. Ovvero è stata bloccata dagli addetti della sicurezza dell’aeroporto di Istanbul perchè nella foto sul suo passaporto era “troppo bella” rispetto a come appariva realmente. Alisha si trovava infatti in Turchia come turista e, quando è stato il momento di imbarcarsi per rientrare a casa, è stata fermata dalla security che, con cappello e senza trucco, le contestava di non essere la stessa persona ritratta nella foto presente sul suo passaporto.

È stata lei stessa a raccontare la disavventura vissuta in un video diventato virale su TikTok: “Ero troppo bella su quella foto – spiega l’influencer -. Quasi non mi hanno lasciato salire sul mio volo, perché hanno detto che non assomiglio al mio passaporto”. Gli addetti alla sicurezza dello scalo turco non volevano infatti farla partire e le ci è voluto un po’ per convincerli che sì, in quella foto aveva effettivamente usato abbondante trucco. “Questo è il motivo per cui non si dovrebbero mai fare foto di un certo tipo per i documenti, poi si rischia di non somigliargli“, conclude la ragazza nel filmato che ha raggiunto oltre 14,5 milioni di visualizzazioni.