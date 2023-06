Daniele Dal Moro, nel corso di una diretta su Twich, ha rivelato di essere in causa con il Grande Fratello Vip. L’ex concorrente della settima edizione vip del reality infatti era stato squalificato dal gioco per “atteggiamenti irruenti e irrispettosi”, si leggeva dal comunicato ufficiale. Diretta oscurata e allontanamento immediato del concorrente, che da quel giorno non potrà più fare il suo ritorno in studio con il conduttore Alfonso Signorini. In conseguenza a questa decisione il concorrente veneto aveva assicurato: “Laverò in pubblico i panni sporchi e parlerò a tempo debito. Mi avevano chiesto però un video registrato come hanno fatto con Edoardo Donnamaria. Tra me e lui però c’è una differenza, che io sono stato fatto uscire di cosa in settimana come un latitante. Ho deciso di non fare nessun contenuto, cosi da non fargli strumentalizzare nulla”. Moro aveva quindi giustificato il motivo del suo silenzio: “Adesso non posso dire altro perché ci sono questioni di contratti, ma appena potrò racconterò tutta la verità sul GF Vip. Perché hanno fatto figli e figliastri. Quella che vi ho fatto adesso è una promessa”.

E ora che il contratto si è ampiamente concluso, Daniele ha deciso di svelare timidi ulteriori aggiornamenti sulla vicenda in diretta su Twich: “Adesso devo essere abbastanza light senza entrare nei dettagli e in tematiche scottanti. Anche per evitare che mi chiudano il canale alla prima diretta”. E ancora: “Vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”. Come avrà reagito Oriana Marzoli a queste parole? Nonostante le turbolenze in casa (l’espulsione era avvenuta per gli atteggiamenti che Daniele aveva avuto con Oriana, ndr) i due nel mondo reale sono riusciti a rafforzare il loro rapporto e a superare anche un momento di crisi. Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti.