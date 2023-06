“Oggi c’è un racconto che mi va di condividere con voi: qualche anno fa, per una serie di imprevedibili coincidenze, ho avuto l’incredibile occasione di passare una giornata con Silvio Berlusconi”. Chi sta raccontando? Fabio Rovazzi sui social. E precisa: “È un aneddoto che ho sempre tenuto segreto, ma è quello con la A maiuscola… Sono sempre stato in dubbio se dirlo o meno, perché si sa: la politica è un terreno minato, dal quale peraltro mi sono sempre tenuto molto lontano”. Rovazzi racconta poi dei piccoli dettagli: “È stata una giornata indimenticabile: abbiamo chiacchierato di vita e imprenditoria. Mi ha raccontato i suoi aneddoti più incredibili e impensabili e mi ha anche offerto un gelato. Sì, un gelato, servito da lui stesso da dietro al bancone con tanto di gag dove mi fece lo scontrino con su scritto ‘servito e offerto da Silvio Berlusconi'”. La conclusione di Rovazzi? “Indipendentemente dalle idee che ognuno di noi può avere, è innegabile che si tratti di una mente straordinaria, un genio della comunicazione e un pezzo della storia italiana. Sarò sempre onorato di quella giornata, che porterò nel cuore per sempre… Condoglianze affettuose a Pier Silvio, a tutta la sua famiglia e i suoi collaboratori. Buon viaggio Silvio“.