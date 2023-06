I rumors sulla presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ciclicamente rimbalzano di bocca in bocca, ma dopo la decisione del calciatore di finire la sua carriera in Arabia si sono fatti sempre più insistenti. Infatti, agli occhi più attenti, non era sfuggito il freddo distacco di Georgina durante la presentazione di Cristiano al mondo arabo. Ma adesso, direttamente dal Portogallo, arriva la smentita di tutto. La rivista TV GUIA ha svelato che ad unirli non è solo l’amore reciproco e quello per i figli, ma anche un articolato contratto prematrimoniale firmato a seguito della prima gravidanza.

Documento con il quale il calciatore ha voluto tutelare la moglie anche sul piano economico. Secondo le indiscrezioni, a Georgina è stata intestata la casa di famiglia a La Finca e, in caso di rottura, percepirebbe un vitalizio da 100.000 euro al mese, qualunque cosa accadesse. Ma oltre al contratto che, per il bene dei bambini, li legherebbe per sempre anche dopo un’eventuale separazione, dai media lusitani arrivano altri dettagli (ipotetici, è sempre bene ricordarlo). Quali? Nel 2017, dopo la nascita da madre surrogata dei gemelli Eva e Mateo, Georgina si sarebbe recata a registrare i documenti anagrafici portando con sé un documento firmato dallo stesso Cristiano Ronaldo che le concedeva pieni poteri per registrare i figli. E, sempre secondo i media portoghesi, tutto ciò dovrebbe porre fine a qualsiasi gossip su eventuali separazioni della coppia: qualora dovesse mai finire l’amore, c’è sempre il contratto prematrimoniale ad unirli.