“È triste perché tutti parlano come se fosse giusto inventare bugie. Perché mi viene detto che devo passarci sopra? Perché sono caduti tutti così in basso?”. È amareggiata Britney Spears in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Oggetto di tanta delusione è, ancora una volta, la sua famiglia. Nei giorni scorsi The Sun ha diffuso indiscrezioni secondo cui i suoi cari sarebbero preoccupati per la fine che potrebbe fare. Kevin Federline, l’ex marito, avrebbe spiegato che la cantante è “sotto metanfetamine” e “pregato che qualcuno lo rendesse pubblico e che lei si svegliasse… è terrificante. Lei è la madre dei miei figli”. Ma Britney non ci sta e nega tutto.

Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico i figli della popstar, Preston (17 anni) e Jayden (16) avrebbero visto una persona consegnare alla madre qualcosa che sembrava droga prima di prendere la decisione di non vederla più la scorsa estate. Motivo per cui Federline avrebbe fatto sapere: “Non voglio che i ragazzi si sveglino una mattina e scoprano che la loro madre ha avuto un’overdose”.

LA REPLICA DI BRITNEY SPEARS – Parole che alla stessa Britney suonano incomprensibili. Di qui l’ipotesi che non siano stati loro a dirle, ma che, come al solito, la stampa si sia divertita a prenderla di mira come succede da 15 anni a questa parte: “Potrebbero anche non essere loro a dire queste cose, perché non ha alcun senso per me che loro le dicano”, ha scritto Spears su Instagram. Lo sfogo della star prosegue concentrandosi su come i suoi figli si siano allontanati da lei, circostanza che, com’è naturale, le procura sofferenza in quanto madre: “Con Preston che dice ‘deve ascoltarci prima che sia troppo tardi’… Ricordo ogni visita nella quale sei venuto a casa mia, sei andato in camera tua e hai chiuso a chiave la porta? Non vi ho mai visti ragazzi… Jayden suonava il piano e facevamo musica insieme… Ma il giorno in cui gli ho chiesto di vedervi di più, non vi ho più visti. Mi rende triste perché ho provato così tanto a rendere le cose belle per voi e non erano mai abbastanza buone. Quindi voi ragazzi andate a parlare di me alle mie spalle… mi spezza il cuore e le notizie sono così gravi…Mi sono sempre sentita come se i notiziari mi maltrattassero… È triste perché tutti parlano come se fosse giusto inventare bugie. Perché mi viene detto che devo passarci sopra? Perché sono caduti tutti così in basso? Spero che la notizia delle loro accuse sia falsa e che né Kevin né Preston abbiano detto queste cose di me”.

LA SMENTITA DELL’EX MARITO – Effettivamente nelle ultime ore Kevin Federline, raggiunto da Tmz, pur affermando di aver concesso un’intervista a The Sun, ha precisato di non aver mai fatto riferimento all’uso di droga da parte della ex moglie dicendosi rattristato dalla decisione della stampa di “fabbricare bugie e pubblicare il dolore al cuore che la nostra famiglia ha sopportato, insieme al trauma dei nostri figli minorenni”. “È clickbait e un altro ripugnante esempio di dove, purtroppo, oggi è affondato un certo giornalismo” ha spiegato l’ex ballerino.