Questa estate 2023 inizia a scaldarsi con gossip e coppie che scoppiano. Se qualche settimana fa Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno voluto mettere pubblicamente la parola “fine” alla loro storia d’amore, diversa è la questione per Damiano David e Giorgia Soleri. Il frontman dei Maneskin infatti è stato pizzicato nei giorni scorsi baciare una ragazza all’interno di un locale. Si tratta di Martina Taglienti: chi è? Non è un volto sconosciuto al cantante romano. Oltre a conoscere da parecchi anni Damiano e i ragazzi della band (è una delle più care amiche di Victoria De Angelis, ndr), Taglienti la sera prima del famoso video del bacio è stata vista uscire a cena con Damiano in un ristorante della Capitale.

A pubblicare gli scatti della serata in compagnia di amici è Il Messaggero. E per quanto riguarda gli outfit? Damiano è in total black, elegante giacca nera e pantaloni coordinati con fisico in vista. Martina invece ha una camicia a maniche lunghe che si leverà poco più tardi all’interno del locale. E se Soleri nel frattempo è impegnata a lanciare frecciatine all’ex, David è invece all’estero per il tour europeo. I Maneskin infatti hanno lasciato Roma alla volta di Madrid per un nuovo concerto in programma. La musica resta quindi la protagonista di un triangolo ancora poco chiaro.

Foto Il Messaggero