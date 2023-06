Mentre la troupe del Tg1 era impegnata davanti all’ingresso dell’ospedale San Raffaele di Milano nella lunga diretta sulla morte di Silvio Berlusconi, i ladri hanno pensato bene di spaccare il finestrino dell’auto di servizio e portare via tutta l’attrezzatura che vi era all’interno. La vettura era posizionata all’altezza del civico 63 di via Olgettina, proprio a poca distanza dal folto gruppo di cameramen e giornalisti che stavano coprendo l’evento. Qualcuno ha spaccato il finestrino dell’auto e ha portato via un computer, un hard disk, un drone e una valigia contenente alcuni abiti. L’episodio, come riferisce l’Ansa, è stato denunciato alle autorità, ma intanto resta il danno.