Festa grande in casa Oasis per la vittoria del Manchester City sull’Inter nella finale di Champions League. Diversi video diffusi sui social, infatti, mostrano Noel Gallagher in delirio dopo la vittoria del City. Ospite in un pub di San Diego, il Bluefoot Bar & Lounge, il cantautore è stato ripreso anche mentre si scatena sulle note di Don’t look back in anger.

Ma è soprattutto sul fratello Liam che i fan ripongono la loro fiducia. Anche lui tifoso del City, poche settimane fa, il fratello minore di Noel, via Twitter, ha aperto alla possibilità di una reunion in caso di vittoria del Manchester City. Rispondendo a un fan che gli chiedeva se fosse possibile vederli di nuovo insieme in caso di vittoria in finale di Champions, il cantante aveva risposto: “Sono pronto”.

I’m ready to go — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 10, 2023

Sarà davvero così? Non è dato saperlo, ma sui social i fan della band sembrano davvero speranzosi. D’altronde l’eterna bagarre tra i due sembra non avere fine: solo pochi giorni fa, sempre via Twitter, Liam aveva mandato un messaggio al fratello: “Chiamami sono preoccupato per te”.