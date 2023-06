Oggi, se si apre il motore di ricerca Google, quello che appare non sono le solite lettere colorate ma un Doodle. Perché? Si celebra – come scritto se si porta il cursore sull’immagine – il 62° anniversario della nascita di Willi Ninja. Iconico ballerino e coreografo nato nel 1961 e cresciuto a Flushing, nel Queens (Stati Uniti), scomparso nel settembre del 2006. La sua passione per la danza comincia da bambino, sostenuto dalla mamma che lo portava spesso a vedere i balletti all’Apollo Theatre. Le restrizioni economiche, però, non gli permisero di iscriversi ad una scuola di danza. Tuttavia, questo non lo scoraggiò. E Willi imparò, da solo, le mosse che lo avrebbero reso famoso in tutto il mondo.

Nelle sale da ballo di Harlem, uno spazio sicuro fondato da persone LGBTQ+ nere e latine per celebrare l’espressione personale e lo stare insieme, imparò a padroneggiare l’arte del voguing. Che stile è? Un tipo di danza contemporanea che unisce pose alla moda con movimenti intricati, mimici e simili alle arti marziali. Ma Willi non fu solo un celebre ballerino e coreografo. Nel 1982 ha fondato la House of Ninja – in favore alla comunità LGBTQ+ nera e latina – e ai suoi membri ha dato supporto anche dopo essere diventato famoso negli ’90.

Si esibiva in film, video musicali e sfilate di lusso in tutto il mondo e le sue mosse hanno ispirato star come Madonna o Jean-Paul Gaultier. Ma il sociale per lui era importante. Oltre ad essere un potente sostenitore della sua comunità, fu uno dei primi a sensibilizzare sulla prevenzione dell’HIV durante i drag ball. Per celebrare Willi e le sue opere, nel 1990, al NewFest New York LGBT Film Festival fu distribuito il documentario Paris is Burning. Ancora oggi l’iconica casa è in attività e nel video di Doodle – illustrato da Rob Gilliam e curato da Xander Opiyo, con musiche originali di Vivacious – gli artisti sono gli attuali membri della House of Ninja: Archie Burnett Ninja, Javier Madrid Ninja, Kiki Ninja e Akiko Tokuoka aka KiT Ninja. Nel video ballano per celebrare l’eredità di Willi Ninja.