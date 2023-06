Polemica al fulmicotone a La Zanzara (Radio24) tra Flavio Briaitore e uno dei due conduttori della trasmissione, David Parenzo, sul discusso caso di Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, i due ex piloti, ora commentatori sportivi, che durante la diretta Sky del post-gara del Gran Premio di Spagna di Barcellona, hanno dato vita a un siparietto infarcito di battute sessiste su due donne sconosciute inquadrate dalla telecamera.

I due opinionisti, che sono stati sospesi da Sky per il prossimo Gran Premio in Canada, sono strenuamente difesi dall’imprenditore piemontese: “C’era la prima pagina sul Corriere su di loro, ma è una follia. Io ho visto quella diretta e non mi sono accorto di niente, perché non c’era assolutamente nulla di offensivo. Ormai in questo momento qui siamo terrorizzati da qualunque cosa. Ma lo sapete che quando delle ragazze mi chiedono un selfie, io non metto più le mani sui loro fianchi ma i pugni? Lo faccio perché ho paura“.

“Ma non è vero”, obietta Parenzo.

“A te le ragazze non chiedono i selfie, quindi non te ne frega niente – replica Briatore – Siamo arrivati a questo livello qui, non puoi più permetterti di fare nulla che possa disturbare una persona perché ti può denunciare. Questi ragazzi (Valsecchi e Bobbi, ndr) sono traumatizzati da un putiferio del genere sul nulla. Mica hanno detto ‘culo’ o ‘sedere’, hanno parlato di ‘pacchetto aerodinamico’ perché c’erano due belle ragazze inquadrate. Ma allora in discoteca cosa dovremmo fare quando passa una bella ragazza?“.

“Ma tu sei cresciuto col culo in testa”, commenta Parenzo.

“Ma pensa alle ragazze di Formula Uno – rilancia Briatore – Uno non può più dire: ‘Che bella ragazza, guarda che bel culo’. Non c’è più la libertà di fare una battuta“.

Parenzo spiega che è inopportuno pronunciare quelle frasi in televisione o in pubblico. Ma Briatore dissente e se la prende con la stampa, menzionando anche il caso del ristoratore marchigiano Andrea Serrani, che il 27 novembre 2021, durante una diretta esterna di Toscana Tv al termine della partita Empoli-Fiorentina, diede una pacca sul sedere alla giornalista Greta Baccaglia e che lo scorso dicembre è stato condannato a un anno e 6 mesi per violenza sessuale: “Tutti i giornalisti sono andati dietro al Corriere per questa cosa. Ma vi sembra normale con tutti i cazzi che sono in giro? Siamo arrivati al punto che quel signore maleducato, che ha dato la pacca sul culo a quella giornalista, è stato condannato al carcere. Parliamo di denuncia e di procedimento penale per aver toccato il sedere, cioè per una goliardata. Ma è una follia”.

L’imprenditore, infine, noto tifoso juventino, afferma che terrebbe Massimiliano Allegri: “Diamogli credito perché ha pilotato un aereo in una turbolenza incredibile. È riuscito ad atterrare, va bene così. Un pilota che atterra lo tengo“.

Parole di lode anche per Giorgia Meloni: “Lei sta facendo un superlavoro. Non tutti i ministri sono all’altezza ma come voto le do un 7 di incoraggiamento. Il governo non ha ancora abbassato le tasse come aveva promesso? Ci arriva, ci arriva. Bisogna dar tempo al governo”.