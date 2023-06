Ora che ha terminato l’impegno con “Che tempo che fa“, nell’attesa di debuttare, il prossimo autunno su Discovery, Fabio Fazio si dedica alla vita privata e ha tutto il tempo di dedicarsi ai figli. Letteralmente. Eccolo in questo video che lui stesso ha pubblicato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore per condividere con i suoi follower quel senso di frustrazione che accomuna tanti genitori adolescenti che si ritrovano ad andare a prendere i figli adolescenti quando iniziano ad uscire la sera. “Sono fermo in attesa che finisca la festa di fine anno della scuola per recuperare mia figlia e sono 35 minuti di attesa – spiega il conduttore nel video riferendosi a Caterina, la sua secondogenita di 14 anni -. La cosa è molto divertente perché ci sono dall’altra parte della strada altre macchine con padri e madri che aspettano e siamo tutti nella stessa situazione. Non possiamo chiamare perché è proibito oppure diamo l’idea di essere in ansia ma dobbiamo aspettare sorridenti. Niente, non esce nessuno, benissimo“, ha concluso Fazio.