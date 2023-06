Napoli è la città per chi cerca continue sorprese. Giorgio Armani, il totem della moda, ha sempre dimostrato di avere piu’ fiuto e antenne degli altri. La collaborazione con il Napoli è stata la naturale estensione del suo amore per lo sport. Durante la pandemia andare allo stadio era come un miraggio nel deserto. Da qui l’esigenza per lui di creare un rapporto piu’ ampio con il mondo dello sport. Dopo la Nazionale Olimpica e la squadra di basket dell’Olimpia Milano, dopo aver vestito la Nazionale italiana proprio in occasione degli ultimi Europei che hanno visto l’Italia campione d’Europa Giorgio Armani ha siglato un accordo con il proprietario e presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis: e così ad oggi il marchio EA7 veste la squadra del Napoli per la diventandone a tutti gli effetti sponsor tecnico. Una collaborazione fortemente improntata all’innovazione: l’accordo prevede, per la prima volta, lo studio della creatività delle divise ufficiali di gara e di tutto il materiale tecnico della prima squadra e della Primavera, la cui produzione e commercializzazione sono affidate alla stessa Società Sportiva Calcio Napoli SpA.

Oggi con la vittoria del terzo scudetto le maglie ufficiali dei calciatori, dal caratteristico fondo azzurro, sono già iconiche. I quartieri di Napoli sono dipinti d’azzurro, le “tagliatelle”, così chiamano quelle strisce di plastiche bianche e azzurre, intrecciate da un palazzo all’altro da cui pendono le maglie sembrano abbracciare la città. Un fenomeno nazional/popolare che inorgoglisce il maestro della moda Armani celebrato in tutto il mondo. “Napoli è il caos che ipnotizza. Il mister Spalletti? Elegante anche in tuta”, chiosa Armani. Già al lavoro per il tricolore sul petto dei calciatori. Per lui conta sempre il gioco di squadra e ha voluto che una parte degli utili provenienti dalla vendita di maglie e prodotti vari venga destinata al territorio e al bene comune. Che bel gesto.