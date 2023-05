L’ultima puntata della terza stagione del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, andrà in onda eccezionalmente dalla storica sede di Radio Deejay, in via Massena a Milano. Linus, mercoledì 31 maggio dalle ore 12:15, presenterà la nuova edizione di Party Like a Deejay 2023, con il doppio appuntamento il 10 e l’11 giugno per due giorni di musica, sport, incontri e qualche sorpresa. La location scelta è Parco Sempione e (per la prima volta) l’Arco della Pace.