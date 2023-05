“I miei figli nessuno li deve toccare, ora vi faccio la guerra”. In un video caricato su TikTok, la musicista e influencer napoletana Very, del duo Very&Sasy (più di un milione di follower ndr) si è sfogata con rabbia dopo l’accoltellamento di suo figlio adolescente. Il fatto è accaduto nel centro di Napoli, in un locale di via Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù, dove un 13enne ha ferito con un coltello il figlio 15enne della coppia. “Dopo avergli suturato due ferite all’addome, è stato posto sotto osservazione per accertare che non ci fosse il danneggiamento di organi interni. I medici hanno riscontrato solo una leggera lesione all’intestino ma, per fortuna, mio figlio sta bene ed è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni. È stato miracolato perché con qualche millimetro in più, il coltello gli avrebbe bucato gli organi”, ha spiegato la donna a IlMattino. “Mio figlio non ha fatto nulla e non ha litigato con nessuno, c’è da aggiungere che esce di rado e non è un frequentatore di locali. Non c’è stato alcun precedente e neanche vecchi attriti. Mi ha raccontato che non conosceva personalmente il suo aggressore ma entrambi, hanno degli amici in comune”, ha continuato Very.

Che poi ha concluso sostenendo il suo punto di vista: “Sembra che il 13enne che ha accoltellato mio figlio, l’avesse già urtato volontariamente per poi colpirlo improvvisamente. Lo ha trafitto e si è allontanato velocemente ma non c’è stato nessun litigio. La spiegazione che mi sono data è la gelosia nei confronti della nostra famiglia, per questo ho pubblicato il video sui social”. Il video dello sfogo è però stato rimosso di social: “Ero arrabbiata perché i social sono un gioco e non riguardano la vita reale ma la popolarità scatena anche gelosie e invidie. Il ragazzo ferito è il figlio degli influencer Very e Sasy, per questo è stato colpito. Nel video sottolineavo che nessuno deve permettersi di girare filmati in cui sono nominati i miei figli, perché questo li espone alla gelosia della gente. Ho deciso di condividere la storia della mia famiglia sui social ma sono io a decidere come e quando”. La polizia sta indagando sull’accaduto dopo che la madre del 13enne accoltellatore ha fatto sapere che non le importava nulla del ferimento del figlio Very&Sasy.