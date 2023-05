“Non ne sapevamo niente”. L’ultimo capitolo (forse) della lunga querelle “Bruce Springsteen dimentica l’alluvione della Romagna” è andato in onda su Twitter tra i tweet del profilo di Stevie Van Zandt, il più longevo dei componenti della E-Street Band, la band del “Boss”, Bruce Springsteen. A una decina di giorni dal concerto delle polemiche tenutosi a Ferrara il 18 maggio, il chitarrista ha commentato le parole di un fan che gli ha chiesto il perché dal palco non sia arrivata alcuna parola per le popolazioni colpite dall’alluvione. “Ti conosco come uomo e artisti di grandi valori. Un uomo onesto, ma soprattutto un uomo libero. Ho partecipato allo show di Ferrara. È proprio vero che tu, Bruce e l’ESB non sapevate nulla dell’emergenza in Emilia-Romagna, delle forti alluvioni vicino a Ferrara, delle quindici persone sfollate? – ha twittato un fan del Boss.

E ancora: “Non posso credere che tu sapessi di questa tragedia e nessuno dal palco ha detto niente perché conoscono il tuo cuore, il tuo spirito, la tua fede: assolutamente impossibile”. A quel punto Van Zandt ha risposto candidamente: “Non ne sapevamo niente. Tutto ciò che abbiamo sentito è che i lavoratori hanno dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia. Questo era tutto”. Insomma, dopo l’ultima testimonianza, il silenzio solidaristico di Springsteen dal palco sarebbe avvenuto in quanto non informato dei fatti accaduti in Romagna nelle precedenti 48 ore.