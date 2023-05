Chiara Ferragni in slip, con un gioco di specchi mostra le terga e il sedere. E ovviamente i commentatori commentano, che poi è il loro “mestiere” (?). Come? Per lo più in modo abbastanza polemico. E non passa inosservato quello che scrive Giulia Dedola, una ragazzina di 11 anni campionessa di equitazione. Non passano inosservate perché sono educate, ma dirette: “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c è un senso a questa foto. Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette, ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo, penserei che mi devo vergognare del suo comportamento, non ne sarei x niente fiera. So ke nn leggerai le parole di una ragazzina xò la Vitto avrà la mia età tra non tantissimi anni e queste sono foto che restano x sempre su internet, non penso sia qualcosa di cui andare fieri. Scusa ma questo è il mio pensiero“. “La Vitto” è Vittoria, la secondogenita di Ferragni e Fedez. Stupisce come la risposta di Ferragni sia molto secca: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate… Pubblicare una foto così non dovrebbe nessuno ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso… Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora“, scrive l’imprenditrice digitale sotto al commento di Giulia. Tanti gli utenti che non hanno gradito la risposta di Ferragni: “Ma falla finita con questa storia. Essere liberi vuol dire tutt’altro. Per celebrarsi ora facciamo vedere tutte il culo. Stai mandando un messaggio di libertà davvero sbagliato”, “Se questo significa saper osare, saper esprimere la propria libertà stiamo messi male”, e così via. Ma sono in tanti anche coloro che chiamano in causa la mamma di Giulia Dedola, sostentendo che sia stata lei a scrivere il commento.

E proprio Victoria Dedola è intervenuta oggi 28 maggio su Repubblica: “Non pensavo che da un commento di una bambina potesse venire fuori tutta questa polemica”. Dedola continua: “Ho trovato giusto e maturo il commento espresso dalla mia Giulietta, anche mio marito Stefano appena ha saputo della vicenda le ha mandato un messaggio complimentandosi per aver saputo esprimere la sua opinione con garbo e delicatezza”. La mamma di Giulia precisa di aver insegnato alla figlia un uso responsabile di Instagram ma sempre sotto la sua supervisione e che tuttavia nelle scorse ora ha dovuto chiudere i commenti “per evitare che la figlia ne leggesse di poco piacevoli”.