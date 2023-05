Del loro amore si sapeva da tempo ma non si erano ancora fatti vedere ad eventi pubblici insieme. Dopo mesi di scatti rubati e una foto sui social, il momento tanto atteso dagli appassionati di gossip è arrivato. Per la prima volta Melissa Satta e Matteo Berrettini si mostrano ufficialmente come coppia sul red carpet del Festival di Cannes per l’amfAR Gala, serata di beneficienza, all’Hotel du Cap-Eden-Roc a Antibes. La conduttrice Sky e il campione di tennis si frequentano da fine 2022 e la loro relazione era finita subito nel mirino degli haters: accusavano Melissa di essere la cause delle perfomance non buone del compagno in campo. Ma nonostante i commenti, la differenza di età (lui più giovane di 10 anni) e la distanza non si sono mai arresi. E mano nella mano si sono mostrati sul rosso tappeto con un outfit perfettamente coordinato per precisare il loro affiatamento: entrambi in giacca e pantalone bianco, lui di Boss in quanto testimonial, lei di Stella McCartney. E i social sono impazziti per il loro essere “matchy matchy”.