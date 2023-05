Sei seduto in aereo. È il tuo primo volo o ne hai già fatti molti: non fa molta differenza perché quando si è a 10.000 metri di altezza i destini sono intrecciati e quello che fa un altro passeggero può fare davvero paura. E un’incubo l’hanno provato i passeggieri del volo OZ8124 della compagnia sudcoreana Asiana Airlines. L’aereo, partito dall’isola meridionale di Jeju e diretto alla città sud-orientale Daegu, era a 210 metri da terra a due-tre minuti dall’atterraggio quando un trentenne ha scatenato il panico. Seduto in corrispondenza dell’uscita d’emergenza, ignorando gli altri passeggeri che cercavano di fermarlo, ha aperto il portellone, rimasto leggermente aperto sino a terra. Ad una velocità di 262 chilometri orari il pilota dell’Airbus 321, con maestria, è riuscito a mettere in salvo tutte le 194 persone. Tanta paura, soprattutto per i bambini a bordo come riportato all’agenzia di stampa Yonhap: “Tremavano, piangevano e avevano paura“. Poteva essere una strage ma per fortuna l’incidente si è risolto con 12 persone ad aver richiesto l’assistenza medica per problemi respiratori: 9 sono stati poi ricoverati. Il responsabile dopo l’atterraggio è stato arrestato.