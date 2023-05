Vi sblocchiamo un ricordo. Anno 2012, Emma Marrone e Stefano De Martino sono due tra i concorrenti del talent show Amici di Maria De Filippi. Tra la cantante e il ballerino sboccia fin da subito la passione, ma qualcosa dietro le quinte va storto. De Martino nello stesso periodo si innamora di Belen Rodriguez (all’epoca tra i professionisti del programma) strappandola così tra le braccia di Fabrizio Corona. La reazione però è stata pressoché immediata: la cantante salentina, durante una delle esibizioni nel talent, ha “velatamente” dedicato un’indimenticabile versione di “Bella senz’anima” all’ormai ex fidanzato. Gli anni passano, Belen e Stefano si sposano e diventano genitori di Santiago mentre Marrone continua a macinare successi musicali. Neanche a dirlo, il mondo del gossip ha sempre ricamato sulla presunta rivalità tra le due donne ma ieri, martedì 23 maggio, è accaduto l’impensabile.

Sul suo profilo Instagram Emma ha pubblicato un selfie raffigurante lei e Belen abbracciate in camerino. “Ti sblocco un ricordo. Ci vediamo stasera su Italia1 alle 21:15 per l’ultima puntata de Le Iene”, ha scritto Emma a corredo del post. La cantante salentina infatti ha presentato dal vivo Mezzo Mondo, il suo nuovo singolo estivo. Le reazioni di fan e haters non si sono di certo fatte attendere. “A Stefano De Martino piace questo elemento”, ha scritto un utente. Gli fa eco un altro: “Sei una grande Emma, Shakira approva”, ironizzando sul tradimento tra la cantante colombiana e Piquè.

Dopo la caduta di Belen la scorsa settimana in diretta e il video virale di mamma Veronica, il testimone questa volta è passato ad Emma. Durante l’esibizione la cantante è caduta a terra, riprendendo l’esibizione con stile. Belen quindi ha preso in mano la situazione correndo in aiuto dell’ospite cantando insieme a lei la canzone. “Brava! E diciamo che vi abbiamo regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembrava giusto così. Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio“, ha commentato Belen. Emma non si è di certo fatta trovare impreparata: “Assolutamente, è vero. Noi però sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare altrettanto bene“. Al termine dell’esibizione Emma ha poi twittato: “L’importante è cadere con classe..per poi rialzarsi”. Sbloccando sempre ricordi, ovviamente.