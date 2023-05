Da poco, Sophie Codegoni, influencer ed ex concorrente del GF Vip, è diventata mamma per la prima volta. La piccola Celine Blue, avuta con il compagno Alessandro Basciano, è nata il 12 maggio ed è già al centro di una bufera sui social. Il motivo? L’ex gieffina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che ritraggono Celine con addosso i capi della linea neonati del suo brand di abbigliamento. Il post, accompagnato dalla scritta: “Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia nuova collezione…vi pregoooo che cuteeeee!”, subito è stato sommerso da commenti con diverse reazioni.

Alcuni utenti hanno espresso quanto la bambina fosse carina con indosso i vestiti disegnati dalla mamma ma da altri, invece, è stata accusata di esporre troppo sui social Celine che si sta trasformando in un oggetto pubblicitario. Parole dure quelle utilizzate dagli haters: “Vergognoso usata come un manichino pubblicitario“; “Non ha nemmeno una settimana ed è già sui social”. E ancora: “Sfruttano la bambina per qualche soldo in più”; “Tu questa bambina la tieni x fare la modella così piccolissima”. Infine, c’è anche chi osservando nel dettaglio la foto afferma che il dover fare da “modella” le causerebbe uno stress fisico: “Ma non ti rendi conto che per pubblicizzare il tuo brand le fai prendere freddo? Ha la pelle livida…manco è nata!!”.