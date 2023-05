La sposa ha fatto sesso con il testimone dello sposo. A raccontarlo è stato proprio l’uomo tradito e la storia è finita sul podcast The Unfiltered Bride, condotto dalle wedding planner Georgina e Beth e trasmesso dal Gloucestershire. Un pezzo della puntata è stato postato su TikTok e ha superato in poco il mezzo milione di views. Il motivo? Il racconto è molto, molto vicino a una serie tv: lo sposo e la sua famiglia sapevano della relazione tra la futura moglie e il testimone di lui ma nessuno ha detto niente fino alle nozze. Il “grande giorno” è arrivato, lo sposo ha distribuito loro della foto della futura moglie e del testimone impegnati in un atto sessuale. Come mai è voluto arrivare al giorno delle nozze? Per far pagare tutte le spese alla sposa e ai familiari di lei. “Quindi – ha detto la conduttrice del podcast – c’è stata la cerimonia, l’aperitivo, il pranzo e poi, a un certo punto, lo sposo ha detto agli invitati ‘stanno arrivando delle buste per ognuno di voi. Ci sono le foto della sposa che scop* con il testimone, io me ne vado'”. Il Daily Mail riporta alcuni commenti degli utenti di TikTok: “Sono senza parole, oh mio Dio”, “Ma perché diavolo l’ha sposata lo stesso?”, “Nella vita è tutta una questione di tempismo, lui un mito”.