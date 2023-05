Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono iniziate il 22 maggio e mentre gli attori hanno ripopolato i luoghi della serie i fan stanno prestando attenzione a tutte le informazioni che escono dal set per poter ricostruire la trama. E proprio in queste ore, Maria Esposito, che interpreta il personaggio Rosa Ricci, ha rivelato con una story Instagram un dettaglio che ha subito scatenato i commenti. L’attrice ha infatti raccontato la sua reazione dopo aver letto il copione: “Questa sono io che faccio memoria della prima scena che girerò in Mare Fuori 4. Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina e spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io. Non vedo l’ora di battere il primo ciack domani”. I fan a questa notizia hanno subito reagito con entusiasmo e i rumors che la nuova stagione si aprirà con una scena di Rosa Ricci hanno già iniziato a circolare.